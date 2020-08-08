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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Jasmin Scuk resmen Altay'da

resmen Altay'da

Jasmin Scuk resmen Altay'da

1. Lig ekiplerinden Altay, 'da forma giyen 30 yaşındaki Bosnalı futbolcu 'u 1 yıllığına renklerine bağladı.

1. Lig ekibi Altay, 'dan 'la anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Scuk'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2017-2018 sezonundan bu yana Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu, ekibiyle ligde ve kupada 96 maçta 10 gol kaydetmişti.

  1. 08.08.2020
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