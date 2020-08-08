Jasmin Scuk resmen Altay'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen 30 yaşındaki Bosnalı futbolcu Jasmin Scuk'u 1 yıllığına renklerine bağladı.
TFF 1. Lig ekibi Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Jasmin Scuk'la anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Scuk'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2017-2018 sezonundan bu yana Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu, Erzurum ekibiyle ligde ve kupada 96 maçta 10 gol kaydetmişti.
- 08.08.2020
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