Alt liglerden haberler (08.08.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
Ümraniye, Menemen'in golcüsü Hüseyin Çolak (30) ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon 27 maçta 4 gol atmıştı.
Bursaspor, 23 Ağustos'ta olağanüstü kongreye gidiyor. Yapılan açıklamaya göre çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplant 30 Ağustos'ta yapılacak.
2. Lig takımlarından Uşakspor, 52 Ordu'da forma giyen sağ kanat Uğur Durmuş ile anlaştı. 32 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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