Alt liglerden haberler (08.08.20) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Alt liglerden haberler (08.08.20)

Alt liglerden haberler (08.08.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

Ümraniye, Menemen'in golcüsü Hüseyin Çolak (30) ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon 27 maçta 4 gol atmıştı.

, 23 Ağustos'ta olağanüstü kongreye gidiyor. Yapılan açıklamaya göre çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplant 30 Ağustos'ta yapılacak.

2. Lig takımlarından Uşakspor, 52 'da forma giyen sağ kanat Uğur Durmuş ile anlaştı. 32 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

  1. 8.8.2020
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