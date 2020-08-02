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02 Ağustos 2020, Pazar
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6 takım yükselsin

6 takım yükselsin

'nin ligden düşme kararının kaldırılması kararına itirazlar devam ediyor. Play-off yarı finalinde 'a kaybeden 'un Başkanı , flaş açıklamalar yaptı.

'nin ligden düşme kararının kaldırılması kararına itirazlar devam ediyor. Play-off yarı finalinde 'a kaybeden 'un Başkanı , flaş açıklamalar yaptı. BursadaBugün'e konuşan Mestan, "Hukuk kurulu vakit kaybetmeden hemen başvuruyu gerçekleştirdi. 'ndan hakkımız olan kararın çıkmaması halinde 'ne de CAS'a da gideceğiz. Bursaspor'un yeri 'dir. Küme düşme kaldırılıyorsa, Süper Lig'e alınması gereken takım sayısı 3 değil 6'dır. Çünkü play-off oynayan takımlar da üst ligi hak etmektedir" dedi. Öte yandan diğer yarı finalist Akhisarspor da Süper Lig bileti için harekete geçti. Akigolar, TFF'ye başvuruda bulundu. Adana Demir de bayram sonrası Süper Lig için müracaat edecek.

'ADANA DEMİR SÜPER LİG'E ÇIKARILMALI'
İstanbulspor, TFF'ye çağrıda bulunarak, 1. Lig'de play-off finali oynayan Adana Demir'in Süper Lig'e, 2. Lig'de final oynayan 'nın ise 1. Lig'e yükseltilmesini istedi. Boğalar, "Süper Lig 22 takımla oynanıp 5 takım küme düşerse, gelecek yıl hem Süper Lig hem 1. Lig'de 20'şer takım olacak ve eşitlik sağlanacak" açıklamasını yaptı.

'TEK GERÇEK KALMAKTI'
'u düşme hattının üstünde tutan Fırat Gül, hedefe ulaştıklarını söyledi. 36 yaşındaki genç teknik adam, "Bizim için sezon sonu tek gerçek vardı. O da Boluspor'un ligde kalmasıydı. Bu hedefe ulaşmak için de oyunun stratejik tarafında hata yapma lüksümüz yoktu. Bu bölümü bu şekilde geçtik" diye konuştu.

  1. 2.8.2020
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