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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Bozkurt imzaladı

Bozkurt imzaladı

2. Lig play-off yarı finalinde Tuzla'ya elenen , 'in yerine Beşiktaşlı eski futbolcu 'u hocalığa getirdi.

2. Lig play-off yarı finalinde Tuzla'ya elenen , 'in yerine Beşiktaşlı eski futbolcu 'u hocalığa getirdi. Bozkurt son olarak 2016'da 'ta antrenörlük yaptı.
  1. 30.7.2020
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