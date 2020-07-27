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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Bandırma atakta

Bandırma atakta

1. Lig'in yeni ekibi Bandırmaspor, 'dan sağ bek ile prensip anlaşmasına vardı.

1. Lig'in yeni ekibi Bandırmaspor, 'dan sağ bek ile prensip anlaşmasına vardı. İki kulüp bonservis bedelinde anlaşma sağlarsa transfer bitecek. 23 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 29 müsabakaya çıkarak, 1 kez fileleri sarstı.
  1. 27.7.2020
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