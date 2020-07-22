Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar Lyon yolunda!
Son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ın kendisine talip olan Fransız kulüplerinden Olympique Lyon'a yakın olduğu öğrenildi.
Ümit Milli Takım'da da görev alan savunmacının transferi konusunda taraflar arasında görüşmeler sürerken, prensipte anlaşıldığı belirtildi. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Cenk'le Lyon'un yanı sıra bir başka Fransız temsilcisi Lille de ilgileniyor. Altay yönetimi bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun başka bir kulübe satışından pay almayı talep ediyor. Cenk'in bonservis bedelinin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu aktarıldı.
CENK ÖZKACAR KİMDİR?
Bucaspor ve Altınordu'da altyapıda görev yaptıktan sonra 2014'te Altay altyapısına katılan genç futbolcu 2018 yazında profesyonel oldu. Geçen sezon 3. Lig'de Karacabey Belediyespor'a kiralanan Cenk, bu sezon Altay'da yedek stoper olarak görev yaparken ilk 11'in değişilmezi haline geldi. Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giymeye başlayıp, 13 Aralık'ta oynanan Adana Demirspor sınavında ligde ilk kez şans bulan Cenk 12 maçta görev aldı. Genç futbolcu Ümit Milli Takım formasını 2 kez terletti. 1.90 boyundaki sol ayaklı stoper güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 15:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar Lyon yolunda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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