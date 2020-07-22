Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar Lyon yolunda! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'ın genç stoperi Cenk Özkacar Lyon yolunda!

Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar Lyon yolunda!

Son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden 'da bu sezon gösterdiği performansla devlerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ın kendisine talip olan Fransız kulüplerinden 'a yakın olduğu öğrenildi.

'da da görev alan savunmacının transferi konusunda taraflar arasında görüşmeler sürerken, prensipte anlaşıldığı belirtildi. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Cenk'le Lyon'un yanı sıra bir başka Fransız temsilcisi Lille de ilgileniyor. yönetimi bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun başka bir kulübe satışından pay almayı talep ediyor. Cenk'in bonservis bedelinin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu aktarıldı.

CENK ÖZKACAR KİMDİR?

ve Altınordu'da altyapıda görev yaptıktan sonra 2014'te Altay altyapısına katılan genç futbolcu 2018 yazında profesyonel oldu. Geçen sezon 3. Lig'de Karacabey Belediyespor'a kiralanan Cenk, bu sezon Altay'da yedek stoper olarak görev yaparken ilk 11'in değişilmezi haline geldi. Önce 'nda forma giymeye başlayıp, 13 Aralık'ta oynanan sınavında ligde ilk kez şans bulan Cenk 12 maçta görev aldı. Genç futbolcu Ümit Milli Takım formasını 2 kez terletti. 1.90 boyundaki sol ayaklı stoper güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 15:41
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