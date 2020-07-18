BŞB Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: Bu şampiyonluk bu şehre yakışır!

BŞB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'e çıkmanın gururunu yaşıyor. Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, çok zorlu süreçleri atlatıp Süper Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Mehmet Özdilek'in açıklamalarından satı başları şu şekilde:

Şampiyon olduktan sonra konuşmak güzel. 1 senedir bir emek var. Futbolun içinde olanlar bilir, böyle bir sezon hiç yaşanmadı. Pandemi öncesi, sonrası... Bu ligi çok tanımıyorum ama bu şehre ve takıma inandığımı ifade etmiştim. Çok düşünmeden, buradaki dostlarımın da ricasını kırmadan birliktelik oldu. Kazanan, odaklandığı noktayı başarabilen bir takım olgusu var. Bu şampiyonluk bu şehre yakışır. Geçen sene hak etmediği şekilde bir alt lige gelmişti, bu sene hak ettiği gibi geri dönüyor. Camiaya hayırlı olsun.