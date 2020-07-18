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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Erzurum : Bu şampiyonluk bu şehre yakışır!

BŞB Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: Bu şampiyonluk bu şehre yakışır!

1. Lig'in son haftasında Ümraniyespor'u 4-1 yenerek 1 sezon aradan sonra 'e geri dönen Erzurumspor'da Teknik Direktör , maç sonu açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Bu şampiyonluk bu şehre yakışır. Geçen sene hak etmediği şekilde bir alt lige gelmişti, bu sene hak ettiği gibi geri dönüyor" diye konuştu.

Erzurumspor , 'e çıkmanın gururunu yaşıyor. Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, çok zorlu süreçleri atlatıp Süper Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Mehmet Özdilek'in açıklamalarından satı başları şu şekilde:

Şampiyon olduktan sonra konuşmak güzel. 1 senedir bir emek var. içinde olanlar bilir, böyle bir sezon hiç yaşanmadı. Pandemi öncesi, sonrası... Bu ligi çok tanımıyorum ama bu şehre ve takıma inandığımı ifade etmiştim. Çok düşünmeden, buradaki dostlarımın da ricasını kırmadan birliktelik oldu. Kazanan, odaklandığı noktayı başarabilen bir takım olgusu var. Bu şampiyonluk bu şehre yakışır. Geçen sene hak etmediği şekilde bir alt lige gelmişti, bu sene hak ettiği gibi geri dönüyor. Camiaya hayırlı olsun.

  1. 18.07.2020
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