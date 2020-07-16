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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Demir pusuda

Demir pusuda

, " maçını kazanıp Erzurum'dan gelecek sonucu bekleyeceğiz. inancımızı hiç kaybetmedik" dedi.

Adana Demirspor, 'e direkt yükselmek için son hafta yapacağı İstanbulspor maçını kazanıp, üst sıradaki Erzurumspor'un da puan kaybetmesini bekleyecek. , "Altay maçını kazansaydık farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Sonra kontrol Erzurum'a geçti. maçını kazanacağız. Erzurum'dan gelecek sonucu bekleyeceğiz. Sadece elimize gelen fırsatı kaçırdık ama Süper Lig'e çıkmakla alakalı inancımızı kaybetmedik" diye konuştu.

ÖYLE YA DA BÖYLE ÇIKARIZ

Cüneyt Dumlupınar, taraftarların Erzurum maçının kazanılmasından sonra kendilerine şampiyonluk fragmanı yaşattığını vurgulayarak, "Çok güzel duygular yaşadık, herkes Süper Lig beklentisi içinde. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. Biz bu şehrin özlemini biliyoruz. Allah nasip ederse öyle veya böyle bu takım Süper Lig'e çıkacak. Bize inansınlar, güvensinler. Süper Lig'e bu hafta çıkmamız gerekiyorsa bu hafta çıkacağız. Yoksa play-off'tan bu takım Süper Lig'e çıkacak" ifadelerini kullandı.

  1. 16.7.2020
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