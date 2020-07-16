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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Bandırma’da 11 yeni imza

Bandırma’da 11 yeni imza

Bandırma’da 11 yeni imza

1.Lig’e yükselen ekip iç transferde şov yaptı. Takımın yüzde 80’i kalıyor.

Şampiyon Bandırma; Erkan Taşkıran, , İrfan Başaran, Doğancan Davas, Benhur Keser, Berat Satılmış, Samet Katanalp, Selçuk Alibaz, Feyyaz Belen, Hüseyin Bak ve Sinan Akaydın ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Başkan Göksel Karlahan, kadronun yüzde 80'i ile anlaşmak istediklerini söylerken, "Oyunculara sözümüz vardı. İçeriyi bitirip dış transfere başlayacağız" dedi.

  1. 16.7.2020
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