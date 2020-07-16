Bandırma’da 11 yeni imza

Şampiyon Bandırma; Erkan Taşkıran, Zülküf Özer, İrfan Başaran, Doğancan Davas, Benhur Keser, Berat Satılmış, Samet Katanalp, Selçuk Alibaz, Feyyaz Belen, Hüseyin Bak ve Sinan Akaydın ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Başkan Göksel Karlahan, kadronun yüzde 80'i ile anlaşmak istediklerini söylerken, "Oyunculara sözümüz vardı. İçeriyi bitirip dış transfere başlayacağız" dedi.