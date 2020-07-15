Dadaş geri sayımda

TFF 1. Lig'de Hatay'ın ardından Süper Lig'e direkt çıkan 2. takım olmak isteyen Erzurum, evindeki Ümraniye maçına kilitlendi. Tek düşüncelerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Başkan Hüseyin Üneş, "Sadece bir maçımız kaldı ve oynanmamış maç kazanılmamıştır. Tek düşündüğümüz şey, bu maçı iyi bir sonuçla kapatmak ve sezon başından bu yana söylediğimiz, hak ettiğimiz şampiyonluk kupasını şehrimize getirerek geri dönmemek üzere Süper Lig'e dönmek" diye iddialı konuştu.

GALİBİYET YETİYOR

Sezon finalini sahasında Ümraniye'yle yapacak Erzurum, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Dadaş, kazanırsa diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig biletini alacak.