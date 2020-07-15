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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Dadaş geri sayımda

Dadaş geri sayımda

Başkanı Hüseyin Üneş, “Hedefimiz, Ümraniye’yi yenip geri dönmemek üzere ’dir” dedi.

1. Lig'de 'ın ardından 'e direkt çıkan 2. takım olmak isteyen , evindeki Ümraniye maçına kilitlendi. Tek düşüncelerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Başkan Hüseyin Üneş, "Sadece bir maçımız kaldı ve oynanmamış maç kazanılmamıştır. Tek düşündüğümüz şey, bu maçı iyi bir sonuçla kapatmak ve sezon başından bu yana söylediğimiz, hak ettiğimiz şampiyonluk kupasını şehrimize getirerek geri dönmemek üzere Süper Lig'e dönmek" diye iddialı konuştu.

GALİBİYET YETİYOR
Sezon finalini sahasında Ümraniye'yle yapacak Erzurum, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Dadaş, kazanırsa diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig biletini alacak.

  1. 15.7.2020
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