Dadaş geri sayımda
Erzurum Başkanı Hüseyin Üneş, “Hedefimiz, Ümraniye’yi yenip geri dönmemek üzere Süper Lig’dir” dedi.
TFF 1. Lig'de Hatay'ın ardından Süper Lig'e direkt çıkan 2. takım olmak isteyen Erzurum, evindeki Ümraniye maçına kilitlendi. Tek düşüncelerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Başkan Hüseyin Üneş, "Sadece bir maçımız kaldı ve oynanmamış maç kazanılmamıştır. Tek düşündüğümüz şey, bu maçı iyi bir sonuçla kapatmak ve sezon başından bu yana söylediğimiz, hak ettiğimiz şampiyonluk kupasını şehrimize getirerek geri dönmemek üzere Süper Lig'e dönmek" diye iddialı konuştu.
GALİBİYET YETİYOR
Sezon finalini sahasında Ümraniye'yle yapacak Erzurum, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Dadaş, kazanırsa diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig biletini alacak.
- 15.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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