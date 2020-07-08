Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam: Hedefimiz Süper Lig
TFF 2. Lig'de açık ara farkla lider konumda bulunan Yılport Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından şampiyon ilan edildi. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Ertuğrul Sağlam hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.
Tatil için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen Sağlam, yaptığı açıklamada, TFF 1. Lige yükseldikleri için mutlu olduğunu söyledi.
Yılport Samsunspor'a 5 yıllık proje kapsamında katıldığını belirten Sağlam, şöyle devam etti:
"Amacımız Samsunspor'u eski günlerine geri dönmesini sağlayıp Süper Lige çıkarmak. İlk hedefimizi bitirdik. TFF 1.Lig'e çıktık. Önümüzdeki sene daha büyük sorumluluğumuz var. Hedefimiz Süper Lig. İnşallah Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız. Sonrasında Samsunlulara o eski hareketli, şaşaalı dönemlerini yeniden yaşatacağız."
Sağlam, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'la da görüşerek Akçakocaspor'a da destek vereceğini kaydetti.
- 08.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam: Hedefimiz Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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