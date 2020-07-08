Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam: Hedefimiz Süper Lig - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam: Hedefimiz Süper Lig

'da : Hedefimiz

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam: Hedefimiz Süper Lig

2. Lig'de açık ara farkla lider konumda bulunan Yılport , Türkiye Futbol Federasyonu tarafından şampiyon ilan edildi. Kırmızı-beyazlıların hedeflerinin olduğunu söyledi.

Tatil için 'nin Akçakoca ilçesine gelen Sağlam, yaptığı açıklamada, 1. Lige yükseldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Yılport 'a 5 yıllık proje kapsamında katıldığını belirten Sağlam, şöyle devam etti:

"Amacımız Samsunspor'u eski günlerine geri dönmesini sağlayıp Süper Lige çıkarmak. İlk hedefimizi bitirdik. TFF 1.Lig'e çıktık. Önümüzdeki sene daha büyük sorumluluğumuz var. Hedefimiz . İnşallah Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız. Sonrasında Samsunlulara o eski hareketli, şaşaalı dönemlerini yeniden yaşatacağız."

Sağlam, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'la da görüşerek Akçakocaspor'a da destek vereceğini kaydetti.

  1. 08.07.2020
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