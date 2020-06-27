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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Keçi vurgun yaptı

Keçi vurgun yaptı

deplasmanında uzatmalarda attığı gollerle galip gelen , play-off’lara kalma yolundaki iddiasını sürdürdü.

3 gol attığı deplasmanında 3 puana uzanan taraf oldu: 2-1. İlk yarının uzatma dakikasında 'in golüyle öne geçen temsilcisi, 90+4'te 'nin kendi kalesine attığı golle avucundaki 3 puandan oluyordu: . Ancak 86. dakikada Kone'nin yerine giren , 90+5'te kaydettiği golle Keçi- örengücünü'nü yeniden galibiyete taşıdı: . Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Başkent temsilcisi 41 puana ulaşırken, ekibi 32 puanda kaldı. Goller şöyle oluştu: 45+1'de soldan Burak'ın ortasında Cem kafayı vurdu: 0-1. 90+4'te Ali'nin kornerinde Erdi'nin ters kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1. 90+5'te kaleci Erhan elinden kaçırdığı topu önünde bulan Bokila bu hatayı affetmedi ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 1-2.
  1. 27.6.2020
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