İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Pandeminin ardından TFF 1. Lig yeniden başlıyor. Şampiyonluk yarışını oldukça yakından ilgilendiren maçta Hatayspor, İstanbulspor deplasmanına konuk oluyor. Peki, İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Necmi Kadıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadeleyi hakem Alper Çetin yönetecek. İstanbulspor, 1 maç eksiği ile geride kalan 27 haftada topladığı 33 puanla 13. sırada yer alırken, Hatayspor ise 28 hafta sonunda topladığı 53 puanla zirveye yerleşti.
İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İstanbulspor-Hatayspor maçı bu akşam saat 20:00'da beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hatayspor'da Rahman Buğra Çağıran'ın sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında kadroda yer almayacağı bildirildi.
İstanbulspor: Alperen, Wellington, Atchom, Oğuzhan, Zafer, Issah, Onur, Duhan, Kağan, Emir, Ali
Hatayspor: Akın, Popov, Yusuf, Sadi, Mesut, Aabid, Buğra, Alican, Selim, Caner, Mirkan
- 19.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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