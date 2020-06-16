Alt liglerden haberler (16.06.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
SAMSUN'DAN ATAK
Y.Samsun, rotasını İskandinav ülkeleri olarak belirledi. Karadeniz ekibi, Trabzon'dan Sörloth ve Dortmund'dan Haaland'ın müthiş performansları sonrası gözünü İsveç, Norveç ve Danimarka'ya çevirdi.
BALKES'E GÖZDAĞI
Balıkesir'de ter dökecek Menemen'de Teknik Direktör Cenk Laleci, camiaya umut dağıttı. Laleci, "Balıkesir'e galibiyet için gideceğiz. Play-off şansımız matematiksel olarak devam ediyor" yorumunu yaptı.
PLAY-OFF AŞKINA
Son 4 maçta 10 puan toplayan Giresun'da Asbaşkan Sinan Akgün, Adana maçı öncesi iddialı konuştu. Akgün, "Hedefimiz Play-off. Adana karşısına kazanmak için çıkacağız ve başaracağımıza inanıyoruz" dedi.
ESKİSİNDEN İYİYİZ
Süper Lig yarışındaki rakiplerinden Altay'a konuk olacak Akhisar'da Teknik Direktör Yılmaz Vural takımından memnun. Vural, "Haftalardır çok iyi çalışıyoruz. Eskisinden de iyi durumdayız" diye konuştu.
- 16.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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