Alt liglerden haberler (16.06.20)

SAMSUN'DAN ATAK

Y.Samsun, rotasını İskandinav ülkeleri olarak belirledi. Karadeniz ekibi, Trabzon'dan Sörloth ve Dortmund'dan Haaland'ın müthiş performansları sonrası gözünü İsveç, Norveç ve Danimarka'ya çevirdi.

BALKES'E GÖZDAĞI

Balıkesir'de ter dökecek Menemen'de Teknik Direktör Cenk Laleci, camiaya umut dağıttı. Laleci, "Balıkesir'e galibiyet için gideceğiz. Play-off şansımız matematiksel olarak devam ediyor" yorumunu yaptı.

PLAY-OFF AŞKINA

Son 4 maçta 10 puan toplayan Giresun'da Asbaşkan Sinan Akgün, Adana maçı öncesi iddialı konuştu. Akgün, "Hedefimiz Play-off. Adana karşısına kazanmak için çıkacağız ve başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

ESKİSİNDEN İYİYİZ

Süper Lig yarışındaki rakiplerinden Altay'a konuk olacak Akhisar'da Teknik Direktör Yılmaz Vural takımından memnun. Vural, "Haftalardır çok iyi çalışıyoruz. Eskisinden de iyi durumdayız" diye konuştu.