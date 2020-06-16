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16 Haziran 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (16.06.20)

Alt liglerden haberler (16.06.20)

Alt liglerden haberler (16.06.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

SAMSUN'DAN ATAK

Y.Samsun, rotasını İskandinav ülkeleri olarak belirledi. ekibi, 'dan Sörloth ve Dortmund'dan Haaland'ın müthiş performansları sonrası gözünü İsveç, Norveç ve 'ya çevirdi.

BALKES'E GÖZDAĞI

'de ter dökecek Menemen'de Teknik Direktör Cenk Laleci, camiaya umut dağıttı. Laleci, "Balıkesir'e galibiyet için gideceğiz. Play-off şansımız matematiksel olarak devam ediyor" yorumunu yaptı.

PLAY-OFF AŞKINA

Son 4 maçta 10 puan toplayan 'da Asbaşkan Sinan Akgün, maçı öncesi iddialı konuştu. Akgün, "Hedefimiz Play-off. Adana karşısına kazanmak için çıkacağız ve başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

ESKİSİNDEN İYİYİZ

yarışındaki rakiplerinden Altay'a konuk olacak Akhisar'da takımından memnun. Vural, "Haftalardır çok iyi çalışıyoruz. Eskisinden de iyi durumdayız" diye konuştu.

  1. 16.6.2020
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