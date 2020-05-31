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31 Mayıs 2020, Pazar
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ile online toplantı

Sağlık Kurulu ile online toplantı

, ""ne ilişkin 16 TFF 1. Lig kulübünün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptı.

, ""ne ilişkin 16 TFF 1. Lig Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptı. 'nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulunulan toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.
  1. 31.5.2020
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