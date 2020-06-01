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01 Haziran 2020, Pazartesi
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‘Lig için henüz erken’

‘Lig için henüz erken’

'un kaptanı , liglerin yeniden başlatılması kararını doğru bulmadığını belirterek, " bir süreçten geçtik, ardından belirsiz bir süreç geldi. ligin başlama tarihi henüz çok erken" diye konuştu.

'un kaptanı , liglerin yeniden başlatılması kararını doğru bulmadığını belirterek, " bir süreçten geçtik, ardından belirsiz bir süreç geldi. ligin başlama tarihi henüz çok erken" diye konuştu.
  1. 1.6.2020
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