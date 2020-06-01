Futbolu özledik - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Futbolu özledik

özledik

Futbolu özledik

Menemen'in hocası , futbolcularına inanıyor.

Koronavirüs nedeniyle 4'üncü kez tabi tutulduğu testleri negatif çıkan Menemespor'da moraller yerinde. , sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Tedribrli bir şekilde idmanların sürdüğü bilgisini veren Laleci, "Kalan 6 maçımızda en iyi mücadelemizi vereceğiz. Matematiksel olarak Play-Off şansımız bulunuyor, hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Ligi kazasız bitirip yeni sezona daha güçlü hazırlanacağız. Çok şükür herkesin sağlığı yerinde. Bu en büyük mutluluğumuz. da çok özledik. Umarım bir daha salgın belasıyla karşı karşıya kalmaz" dedi.
  1. 1.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Futbolu özledik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA