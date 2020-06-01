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01 Haziran 2020, Pazartesi
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çok güzel dersler saklar

Futbol çok güzel dersler saklar

Türk futbolunun 'si , genç futbolseverlere seslendi.

Türk futbolunun 'si , genç futbolseverlere seslendi. Akhisarspor'un tecrübeli yıldızı, ", içinde hayata dair çok güzel dersler saklar, keşfedebilenler için" dedi. Günümüzde gençlerin tamamen fanatizmin peşine düştüğünü belirten Keleş, "Birbirinin üzüntüsünden sevinen bir kitle oluşmuş" diye sitemini dile getirdi.
  1. 1.6.2020
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