14 golün 4 tanesini frikikten attı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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14 golün 4 tanesini frikikten attı

14 golün 4 tanesini frikikten attı

Kastamonuspor'un 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu , 27 karşılaşmada attığı 14 gol ve yaptığı 6 asistle takımının zirve yarışındaki iddiasına önemli bir katkı yaptı.

Kastamonuspor'un 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu , 27 karşılaşmada attığı 14 gol ve yaptığı 6 asistle takımının zirve yarışındaki iddiasına önemli bir katkı yaptı. Her iki kanatta da görev yapabilen Metincan, 2108 dakika sahada kaldığı 27 maçın 12'sinde gol kaydetme başarısı gösterdi. Attığı 14 golün 4'ünü ise frikiktten buldu.
  1. 1.6.2020
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