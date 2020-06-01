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01 Haziran 2020, Pazartesi
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’da Berkay planı

Altınordu’da Berkay planı

yönetimi, orta saha oyuncusu ile sözleşme yenilemeyi planlıyor.

yönetimi, orta saha oyuncusu ile sözleşme yenilemeyi planlıyor. 1. Lig'de genç kadrosu ile mücadele eden kırmızılacivertli takımda futbolculuğun yanı sıra ağabeylik görevini üstlenen 31 yaşındaki oyuncunun da yuvada kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Her fırsatta Altınordu'da çok mutlu olduğunu dile getiren Berkay'la yönetimin lig bittikten sonra masaya oturacağı kaydedildi. Bu sezon 22 maça çıkan Berkay, 1504 dakika forma giydi.
  1. 1.6.2020
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