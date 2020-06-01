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01 Haziran 2020, Pazartesi
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taktik çalıştı

Bolu taktik çalıştı

maçıyla dönüş yapacak olan 'da hazırlıklar devam ediyor.

maçıyla dönüş yapacak olan 'da hazırlıklar devam ediyor. Teknik direktör Fırat Gül yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki kendi tesislerinde yapılan antrenmanısınma ve koşu sonrası 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda taktik organizasyonları ile tamamlandı.
  1. 1.6.2020
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