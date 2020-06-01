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01 Haziran 2020, Pazartesi
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ara vermedi

Giresun ara vermedi

Giresunspor bayram sonrası yeniden başladığı antrenmanlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Giresunspor bayram sonrası yeniden başladığı antrenmanlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör yönetiminde günde çift idman yapan Çotanaklar, çitf kale maçla günü noktaladılar. Kaleciler takımdan ayrı olarak özel çalıştılar.
  1. 1.6.2020
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