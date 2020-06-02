Alt liglerden haberler...
Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri, transfer haberlerini ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
Menemenspor 6'da 6 peşinde
Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, kalan 6 maçı kazanacak potansiyelde olduklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle 3 ay boyunca futboldan koptuklarını belirten Laleci, "Sancılı bir süreç geçiriyoruz. 6 maçta 18 puan toplayacak kapasitemiz var. Play-Off barajıyla aramızda 8 puanlık farkı kapatabiliriz" dedi.
Boluspor'da sıkıntı yok
Hazırlıklarını sürdüren Boluspor'da, futbolculara 3. defa yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı. 25 puanla 15. sırada yer alan kırmızı-beyazlı futbolcular, Ramazan Bayramı sonrası üçüncü kez teste girmişti.
Akıntıya karşı yüzen balık gibiyiz
Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, "Altınordu, akıntıya karşı yüzüp çağlayan çıkan bir balık gibidir" benzetmesi yaptı. Ülkemizde futbolun sonuç odaklı olduğuna dikkat çeken Orhunbilge, "Altınordu ise süreç odaklı bir sistemi, bir futbol eğitim kurumudur. Kendi evlatlarımızla Süper Lig'de ve Avrupa'da mücadele edeceğiz" dedi.
Zor günleri atlatacağız
Kömürspor Başkanı Hakan Hürfikir, henüz kimseye test yapılmayan takımda koronavirüs belirtisi olmadığını belirterek, "Ligler başlamadan önce herkese test yapacağız. El birliği ile bu zor günleri atlatıp normal hayata döneceğiz" dedi.
Osmanlıspor tam gaz
Adana Demirspor ile futbola dönüş yapacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını günde çift idmanlar sürdürüyor. Teknik direktör Ali Güneş gözetiminde; top kapma, pas, süratlilik ve hücum organizasyonları çalışan mor-sarılılarda, 20 yaşına basan Halil İbrahim Esen için antrenman öncesinde kutlama yapıldı.
Altay'ın 'B planı
Altay'ın Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, siyah- beyazlı kulübün altyapısının geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna damga vuracağını söyledi. Altyapıdan gelen oyuncuların katılımı ile bir 'B' takımı oluşturduklarını ifade eden Bozok, "Daha çok oyuncuyu A takıma çıkarmak için çalışacağız" dedi.
- 2.6.2020
- Yılmaz Vural açıkladı! "Corona virüsü testlerimiz..."
- Galatasaray'ı son 8 haftada neler bekliyor? Canlı yayında aktardı
- Marcelo Saracchi'nin çocuğu ile keyifli anları | İZLEYİN
- Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe Mensah için Deniz Türüç ve bir futbolcu teklif etti
- Zeki Uzundurukan: Arda Turan'ın 3'e 5'e bakmadan Beşiktaş'ta oynamayı kabul edeceğini düşünüyorum
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alt liglerden haberler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.