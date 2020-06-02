Alt liglerden haberler... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler...

Alt liglerden haberler...

Alt liglerden haberler...

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri, transfer haberlerini ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Menemenspor 6'da 6 peşinde
Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, kalan 6 maçı kazanacak potansiyelde olduklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle 3 ay boyunca futboldan koptuklarını belirten Laleci, "Sancılı bir süreç geçiriyoruz. 6 maçta 18 puan toplayacak kapasitemiz var. Play-Off barajıyla aramızda 8 puanlık farkı kapatabiliriz" dedi.

Boluspor'da sıkıntı yok
Hazırlıklarını sürdüren 'da, futbolculara 3. defa yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı. 25 puanla 15. sırada yer alan kırmızı-beyazlı futbolcular, Ramazan Bayramı sonrası üçüncü kez teste girmişti.

Akıntıya karşı yüzen balık gibiyiz
Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, "Altınordu, akıntıya karşı yüzüp çağlayan çıkan bir balık gibidir" benzetmesi yaptı. Ülkemizde futbolun sonuç odaklı olduğuna dikkat çeken Orhunbilge, "Altınordu ise süreç odaklı bir sistemi, bir eğitim kurumudur. Kendi evlatlarımızla 'de ve Avrupa'da mücadele edeceğiz" dedi.

Zor günleri atlatacağız
Kömürspor Başkanı Hakan Hürfikir, henüz kimseye test yapılmayan takımda koronavirüs belirtisi olmadığını belirterek, "Ligler başlamadan önce herkese test yapacağız. El birliği ile bu zor günleri atlatıp normal hayata döneceğiz" dedi.

Osmanlıspor tam gaz
Adana Demirspor ile futbola dönüş yapacak olan , hazırlıklarını günde çift idmanlar sürdürüyor. Ali Güneş gözetiminde; top kapma, pas, süratlilik ve hücum organizasyonları çalışan mor-sarılılarda, 20 yaşına basan için antrenman öncesinde kutlama yapıldı.

Altay'ın 'B planı
Altay'ın Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, siyah- beyazlı kulübün altyapısının geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna damga vuracağını söyledi. Altyapıdan gelen oyuncuların katılımı ile bir 'B' takımı oluşturduklarını ifade eden Bozok, "Daha çok oyuncuyu A takıma çıkarmak için çalışacağız" dedi.

  1. 2.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alt liglerden haberler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA