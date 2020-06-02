Alt liglerden haberler...

Menemenspor 6'da 6 peşinde

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, kalan 6 maçı kazanacak potansiyelde olduklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle 3 ay boyunca futboldan koptuklarını belirten Laleci, "Sancılı bir süreç geçiriyoruz. 6 maçta 18 puan toplayacak kapasitemiz var. Play-Off barajıyla aramızda 8 puanlık farkı kapatabiliriz" dedi.

Boluspor'da sıkıntı yok

Hazırlıklarını sürdüren Boluspor'da, futbolculara 3. defa yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı. 25 puanla 15. sırada yer alan kırmızı-beyazlı futbolcular, Ramazan Bayramı sonrası üçüncü kez teste girmişti.

Akıntıya karşı yüzen balık gibiyiz

Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, "Altınordu, akıntıya karşı yüzüp çağlayan çıkan bir balık gibidir" benzetmesi yaptı. Ülkemizde futbolun sonuç odaklı olduğuna dikkat çeken Orhunbilge, "Altınordu ise süreç odaklı bir sistemi, bir futbol eğitim kurumudur. Kendi evlatlarımızla Süper Lig'de ve Avrupa'da mücadele edeceğiz" dedi.

Zor günleri atlatacağız

Kömürspor Başkanı Hakan Hürfikir, henüz kimseye test yapılmayan takımda koronavirüs belirtisi olmadığını belirterek, "Ligler başlamadan önce herkese test yapacağız. El birliği ile bu zor günleri atlatıp normal hayata döneceğiz" dedi.

Osmanlıspor tam gaz

Adana Demirspor ile futbola dönüş yapacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını günde çift idmanlar sürdürüyor. Teknik direktör Ali Güneş gözetiminde; top kapma, pas, süratlilik ve hücum organizasyonları çalışan mor-sarılılarda, 20 yaşına basan Halil İbrahim Esen için antrenman öncesinde kutlama yapıldı.

Altay'ın 'B planı

Altay'ın Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, siyah- beyazlı kulübün altyapısının geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna damga vuracağını söyledi. Altyapıdan gelen oyuncuların katılımı ile bir 'B' takımı oluşturduklarını ifade eden Bozok, "Daha çok oyuncuyu A takıma çıkarmak için çalışacağız" dedi.