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31 Mayıs 2020, Pazar
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'nın evlat acısı

Ömer Alıcı'nın evlat acısı

Hatayspor'un kalecisi 'nın 3 hafta önce prematüre doğan bebeği yaşamını yitirdi.

Hatayspor'un kalecisi 'nın 3 hafta önce prematüre doğan bebeği yaşamını yitirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 6 aylık dünyaya gelen bebeğin dün vefat ettiği bildirilerek, "Yavrumuza Allah'tan rahmet, Ömer ve Özlem Alıcı çiftine başsağlığı ve sabır diliyoruz " ifadeleri kullanıldı. Teknik direktör da Ömer Alıcı'ya başsağlığı dileyerek acısını paylaştı.
  1. 31.5.2020
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