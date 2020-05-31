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31 Mayıs 2020, Pazar
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Muhammed’in talihsiz sakatlığı

Muhammed’in talihsiz sakatlığı

'un dünkü antrenmanında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Bir pozisyonda ters düşen kaleci 'in omzunun çıktığı tespit edildi.

Adana Demirspor'un dünkü antrenmanında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Bir pozisyonda ters düşen kaleci 'in omzunun çıktığı tespit edildi. Hemen hastaneye kaldırılan Muhammed'in çekilen MR sonucunda operasyon geçirmesine karar verildi.
  1. 31.5.2020
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