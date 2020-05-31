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31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Akigo’ya onay çıkmadı

Akigo’ya onay çıkmadı

Akigo’ya onay çıkmadı

'da başlayacak sezon öncesi hazırlık maçı oynamayı talep eden Akhisarspor'a 'den izin çıkmadı.

'da başlayacak sezon öncesi hazırlık maçı oynamayı talep eden Akhisarspor'a 'den izin çıkmadı. Teknik direktör , "Maalesef yerine getirilmesi gereken birçok kriter var. Hiçbir takım lig öncesi hazırlık maçı yapamayacak. Ancak en azından herkes eşit şartlarda olacak" diye konuştu.
  1. 31.5.2020
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