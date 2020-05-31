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31 Mayıs 2020, Pazar
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Erdem Altay'a gitti

Erdem Altay'a gitti

3'üncü 3'üncü Grup'ta mücadele eden 'un genç oyuncusu , TFF 1'inci Lig'deki temsilcisi Altay'a oldu.

3'üncü 3'üncü Grup'ta mücadele eden 'un genç oyuncusu , TFF 1'inci Lig'deki temsilcisi Altay'a oldu. Siyah-beyazlı takımın altyapısında 7 yıldır forma giyen ve henüz profesyonel olmayan 18 yaşındaki genç krampon için kulüpten yapılan açıklamada, "2013 yılından beri formamızı terleten Erdem Özcan'ın Altay Kulübü'ne transferi gerçekleşmiştir. Yolun açık olsun Erdem" denildi.
  1. 31.5.2020
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