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31 Mayıs 2020, Pazar
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Çotanak'ın stat heyecanı

Çotanak'ın stat heyecanı

Çatısı ve cephe giydirmesi tamamlanan ’un yeni stadının zeminine hibrit çim serimine ise 15 gün içerisinde başlanmış olacak.

Giresun'da yapımı süren Çotanak Spor Kompleksi içerisinde yer alan 20 bin kişilik stat, 1200 kişilik olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti ve antrenman sahası yapım çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı. Aksu Mahallesi'nde yapımı devam eden komplekste, Vali Harun Sarıfakıoğulları ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut incelemelerde bulundu. Çevre düzenlemesinin bitmek üzere olan stadın çatısı ve cehpe giydirmesi tamamlandı. 15 gün içerisinde hibrit çim serilecek. Havuzun ise 2 ay sonra devreye gireceği öğrenildi.
  1. 31.5.2020
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