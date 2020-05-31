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31 Mayıs 2020, Pazar
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Menemen nefes aldı

Menemen nefes aldı

’da, yönetimin yaptığı .

'da, yönetimin yaptığı . Oyuncuların yüzde 30 indirimi kabul etmesiyle sarı-lacivertli yönetim rahat bir nefes aldı. yandan teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına dördüncü kez yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
  1. 31.5.2020
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