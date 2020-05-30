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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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’da Kappel rötarlı dönecek

Altay’da Kappel rötarlı dönecek

'ın kurmayları, 'in yolunu gözlüyor. dönüşü 'da 14 gün karantinaya alınan kanat oyuncusu, 'e gelmesine rağmen henüz antrenmanlara başlamadı

'ın kurmayları, 'in yolunu gözlüyor. dönüşü 'da 14 gün karantinaya alınan kanat oyuncusu, 'e gelmesine rağmen henüz antrenmanlara başlamadı. Kappel'in önümüzdeki hafta takımla çalışmalara katılacağı ifade edildi. Yine gittiği 'dan dönen orta saha oyuncusu Kerim Avcı'nın da karantina sonrası takıma katılacağı bildirildi.
  1. 30.5.2020
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