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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Onur Taha göz kırptı

Onur Taha göz kırptı

Altınordu'da sağ bek , mevkidaşı ile forma rekabetine girdi.

Altınordu'da sağ bek , mevkidaşı ile forma rekabetine girdi. Pandemi sürecinde formda kalan 20 yaşındaki savunmacı, idmanlarda girdiği ikili mücadeleler ve yaptığı son vuruşlarla teknik heyetten tam not aldı. Genç krampon bu yıl A takımda ligde 8 maçta görev alırken, kupada ise 2 kez forma giydi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Onur'un, yeni sezonda takımın vazgeçilmezlerinden olması bekleniyor.
  1. 30.5.2020
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