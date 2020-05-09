Merter sessiz bıraktı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Merter sessiz bıraktı

Merter sessiz bıraktı

Merter sessiz bıraktı

'da sezon başında kalan , sessiz sedasız futbola veda etti. Son zamanlarda belindeki sakatlığı nedeniyle sıkıntılı olan 35 yaşındaki ön libero, 'den ayrılarak Polonya'nın Gdansk şehrine yerleşti ve oturma izni için başvurdu.

'da sezon başında kalan Merter Yüce, sessiz sedasız futbola veda etti. Son zamanlarda belindeki sakatlığı nedeniyle sıkıntılı olan 35 yaşındaki ön libero, 'den ayrılarak Polonya'nın Gdansk şehrine yerleşti ve oturma izni için başvurdu.
  1. 9.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merter sessiz bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA