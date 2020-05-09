Bursaspor'un corona virüsü testleri negatif
Son dakika corona virüsü haberleri... Bursaspor'da sağlık ekibi tarafından teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline koronavirüs testi yapıldı. Dün yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.
Bursaspor, yeni tip corona virüsü (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından dün çalışmalarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcuları ve A Takım personeli ile sağlık ekibi tarafından Covid-19 PCR ve IgM / IgG Antikor testleri yapıldı. Testleri yapılan futbolcular düz koşular yaparak antrenmanlarını tamamladı.
Bursaspor'da yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları bugün çıktı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan COVID-19 testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanmamıştır" denildi.
- 09.05.2020
- Güncelleme: 09.05.2020 12:38
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