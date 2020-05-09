Bursaspor'un corona virüsü testleri negatif - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor’un corona virüsü testi sonuçları belli oldu!

'un corona virüsü testleri negatif

Bursaspor'un corona virüsü testleri negatif

Son dakika corona virüsü haberleri... 'da sağlık ekibi tarafından teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline koronavirüs testi yapıldı. Dün yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

, yeni tip corona virüsü (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından dün çalışmalarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcuları ve A Takım personeli ile sağlık ekibi tarafından Covid-19 PCR ve IgM / IgG Antikor testleri yapıldı. Testleri yapılan futbolcular düz koşular yaparak antrenmanlarını tamamladı.

Bursaspor'da yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları bugün çıktı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan COVID-19 testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanmamıştır" denildi.

  1. 09.05.2020
  2. Güncelleme: 09.05.2020 12:38
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