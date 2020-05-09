Altınordu Mehmet Enes'le masaya oturacak
TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da yönetim, sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir kez bile forma giyemeyen stoper Mehmet Enes Sığırcı'yla yeniden anlaşmak için masaya oturacak.
Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor'da sol diz ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle iki kez ameliyat olduktan sonra bu sezon öncesi antrenmanda yine aynı dizinden sakatlanarak kasım ve ocak aylarında birer operasyon daha geçiren tecrübeli savunmacı iyileşerek düz koşulara başladı. Futbol kariyerinde kötü sakatlıklar yaşadığını belirten Mehmet Enes, "Kulübüm her zaman maddi manevi yanımda oldu. Altınordu'ya vefa borcum var" dedi.
"Yeni sezona hazır olacağım ve kendimi göstereceğim" diyen 27 yaşındaki stoper, "Altınordu'ya transfer olurken hiç tereddüt etmeden buraya geldim. Kulüpteki aile havasını Manisaspor'dan takım arkadaşım Berkay Samancı anlatmıştı. Geçen sezon 16 maçta takımıma katkı sağladım. Her zaman hazır şekilde bekledim ve forma için savaştım. Bu sezona iyi bir sinerjiyle başladık. Forma savaşına hazır bir şekildeydim ancak antrenmanda yaşadığım şanssız sakatlık beni geriye götürdü. İki aşamalı sol ön çapraz bağ revizyon kemik greftleme ameliyatı oldum. Şu an düz koşulara başladım" şeklinde konuştu.
- 09.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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