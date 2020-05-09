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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kaldığımız yerden

Kaldığımız yerden

Akhisar’ın hocası , “Lig başladığında kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, corona virüsü salgını yüzünden maçlara verilen ara sonrası yeniden hazırlanma dönemini sezon başı gibi geçirecek. Teknik direktörü , "Sezon başı gibi hazırlık dönemi geçireceğiz. Bizim tek hedefimiz Süper Lig. Ara verilmeden önce ligin en formda takımıydık. Kalan 6 maç bizim için final olacak. Başladığında kaldığımız yerden devam edip finallere çıkacağız" dedi.
  1. 9.5.2020
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