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03 Mayıs 2020, Pazar
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Alkışlar Vrsajevic’e

Alkışlar Vrsajevic’e

Akhisarspor'da 2 yıldır takımın vazgeçilmezi oldu. Geçen sezon takım 'deyken döneminde 'dan gelip, 'yı kazanan Bosnalı yıldız, ilk yılında 20 lig maçında oynadı.

Akhisarspor'da 2 yıldır takımın vazgeçilmezi oldu. Geçen sezon takım 'deyken döneminde 'dan gelip, 'yı kazanan Bosnalı yıldız, ilk yılında 20 lig maçında oynadı. 34'lük yıldız, bu sezon ise 24 lig maçında görev yaparken toplam bin 870 dakika oynayıp alkış aldı.
  1. 3.5.2020
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