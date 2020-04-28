Es-Es’te Pinto için kritik hafta

yönetimi küme düşürme cezasını kaldırmak için Şilili eski futbolcusu Pinto'ya son teklifi yaparak beklemeye geçti. Başkan Mustafa Akgören, "Pinto'ya son teklifimizi yaptık ve beklemeye geçtik. Bu hafta inşallah büyük sorunu çözeceğiz" dedi.