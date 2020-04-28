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28 Nisan 2020, Salı
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Psikolojisi iyi olan kazanır

Psikolojisi iyi olan kazanır

1. Lig'in iddialı takımlarından Altay'ın orta sahası Putsila, liglerin başlaması halinde psikolojisi iyi olan takımların hedeflerine ulaşacağını savundu.

1. Lig'in iddialı takımlarından Altay'ın orta sahası Putsila, liglerin başlaması halinde psikolojisi iyi olan takımların hedeflerine ulaşacağını savundu. Yaklaşık 1 ay içinde maçlara hazır olacaklarını vurgulayan tecrübeli futbolcu, kalan 6 maçı da kazanarak hedefine ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti.
  1. 28.4.2020
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