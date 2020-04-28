Adana’dan koltuk açıklaması - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Adana’dan koltuk açıklaması

Adana’dan koltuk açıklaması

Adana’dan koltuk açıklaması

1. Lig ekibi 'un yönetim kurulu, kente yapılan yeni stattaki koltukların renklerinin kırmızı-beyaz olmasına ilişkin açıklamada bulundu.

1. Lig ekibi 'un yönetim kurulu, kente yapılan yeni stattaki koltukların renklerinin kırmızı-beyaz olmasına ilişkin açıklamada bulundu. Yönetim, "Bu konuda 'la da mutabık kalınmıştır" ifadelerine yer verdi.
  1. 28.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana’dan koltuk açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA