Menemenspor sahaya indi
Son dakika haberleri... TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, corona virüsü salgınına alınan önlemler nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından haftalar sonra tesislerinde toplanarak çalışmalara başladı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, corona virüsü salgınına alınan önlemler nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından haftalar sonra tesislerinde toplanarak çalışmalara başladı. Teknik direktör Cenk Laleci, sosyal mesafe kuralına uygun olarak idmanlara başladıklarını açıkladı. Karantina döneminde futbolcularının evlerinde çalıştıklarını hatırlatan genç teknik adam, "Bir sporcunun normal vatandaş gibi evinde idman yapması elbette mümkün olmuyor. Form kaybı yaşasak da hazirana kadar açıklarımızı kapatacağız. Bu süreçte oyuncularımızın birbirleriyle temas etmeden güçlenmesini sağlayacağız. Yeşil sahadan ve topla yapılan idmanlar evdekilerden çok farklı. Bir an önce takımı fiziksel olarak toparlayacağız" diye konuştu.
- 27.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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