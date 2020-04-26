Ekmekçioğlu: Ligler oynanacak
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, koronavirüs nedeniyle ertelenen maçların oynanacağı inancında olduklarını söyledi.
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, koronavirüs nedeniyle ertelenen maçların oynanacağı inancında olduklarını söyledi. Salgında Türkiye'nin iyi bir sınav verdiğini aktaran Ekmekçioğlu, "İnsan sağlığı önce gelir. Galiba bu sezon seyircisiz tamamlanacak ama liglerin oynanacağı konusunda inancımız tam" dedi.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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