Ekmekçioğlu: Ligler oynanacak

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, koronavirüs nedeniyle ertelenen maçların oynanacağı inancında olduklarını söyledi. Salgında Türkiye'nin iyi bir sınav verdiğini aktaran Ekmekçioğlu, "İnsan sağlığı önce gelir. Galiba bu sezon seyircisiz tamamlanacak ama liglerin oynanacağı konusunda inancımız tam" dedi.