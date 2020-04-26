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26 Nisan 2020, Pazar
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Ekmekçioğlu: Ligler oynanacak

Ekmekçioğlu: Ligler oynanacak

 Başkanı , koronavirüs nedeniyle ertelenen maçların oynanacağı inancında olduklarını söyledi.

Başkanı , koronavirüs nedeniyle ertelenen maçların oynanacağı inancında olduklarını söyledi. Salgında 'nin iyi bir sınav verdiğini aktaran Ekmekçioğlu, "İnsan sağlığı önce gelir. Galiba bu sezon seyircisiz tamamlanacak ama liglerin oynanacağı konusunda inancımız tam" dedi.

  1. 26.4.2020
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