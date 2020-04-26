Atakan’ın hedefi Avrupa - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Atakan’ın hedefi Avrupa

Atakan’ın hedefi Avrupa

Atakan’ın hedefi Avrupa

Altınordu'nun genç oyuncusu , hedefinin Avrupa'da forma giymek olduğunu söyledi.

Altınordu'nun genç oyuncusu , hedefinin Avrupa'da forma giymek olduğunu söyledi. ekibinin 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı maçlarda 6 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi. Atakan, "Hedefim artık değil, Avrupa. Çağlar ve Cengiz gibi Avrupa'da oynamak istiyorum" dedi.

  1. 26.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atakan’ın hedefi Avrupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA