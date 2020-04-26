Atakan’ın hedefi Avrupa
Altınordu'nun genç oyuncusu Atakan Üner, hedefinin Avrupa'da forma giymek olduğunu söyledi.
Altınordu'nun genç oyuncusu Atakan Üner, hedefinin Avrupa'da forma giymek olduğunu söyledi. İzmir ekibinin 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı maçlarda 6 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi. Atakan, "Hedefim artık Süper Lig değil, Avrupa. Çağlar ve Cengiz gibi Avrupa'da oynamak istiyorum" dedi.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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