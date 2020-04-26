Atakan’ın hedefi Avrupa

Altınordu'nun genç oyuncusu Atakan Üner, hedefinin Avrupa'da forma giymek olduğunu söyledi. İzmir ekibinin 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı maçlarda 6 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi. Atakan, "Hedefim artık Süper Lig değil, Avrupa. Çağlar ve Cengiz gibi Avrupa'da oynamak istiyorum" dedi.