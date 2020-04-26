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26 Nisan 2020, Pazar
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Şampiyonlar sahaya indi

Şampiyonlar sahaya indi

'un 2010'da şampiyon olan kadrosu Kestel ilçesinde sahaya indi.

'un 2010'da şampiyon olan kadrosu Kestel ilçesinde sahaya indi. Daha önce "Batalla 10" yazılı dezenfeksiyon tulumuyla dikkatleri çeken belediye, 'dan Ali Tandoğan'a, Batalla'dan Ergic'e, Ozan'dan Sercan'a, Turgay'dan 'ye, Ivankov'dan Zapotocny'ye sahaya sürdüğü şampiyonlara 'selam' durdu.

  1. 26.4.2020
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