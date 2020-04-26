Şampiyonlar sahaya indi
Bursaspor'un 2010'da şampiyon olan kadrosu Kestel ilçesinde sahaya indi.
Bursaspor'un 2010'da şampiyon olan kadrosu Kestel ilçesinde sahaya indi. Daha önce "Batalla 10" yazılı dezenfeksiyon tulumuyla dikkatleri çeken belediye, Ömer Erdoğan'dan Ali Tandoğan'a, Batalla'dan Ergic'e, Ozan'dan Sercan'a, Turgay'dan Mustafa Keçeli'ye, Ivankov'dan Zapotocny'ye sahaya sürdüğü şampiyonlara 'selam' durdu.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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