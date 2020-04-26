Vural: Takımlar kötü halde
Akhisarspor’un hocası Yılmaz Vural, 2 Mayıs’ta idmanlara başlayabileceklerini belirterek, “Kulüplerin yaşaması için ligler oynatılıp tescil edilmeli” diye konuştu.
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, liglerin başlaması konusunda kararın alınması durumunda 2 Mayıs'ta idmanlara başlayacaklarını söyledi. Liglerin şu haliyle tesciline karşı olduğunu tekrarlayan Vural, "Takımlar kötü halde. Bu işin bir de ekonomik boyutu var. Kulüplerin yaşaması için liglerin oynanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
6 HAFTA BİZE YETER
Liglerin başlamasıyla ilgili yapılan planlama hakkında konuşan Vural, "12 Haziran'da başlayacak şekilde hazırlanacağız. Diğer kulüpler gibi çocuklarımız aynı şehirde yaşamıyor. 1 Mayıs'ta hepsini kentte toplayacağız. "Tamam başlayın" denilirse, 2 Mayıs'ta başlarız biz idmanlara. 6 haftalık süre kalacak lig başlayana kadar ve bu da yeterli bir süre" diye konuştu.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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