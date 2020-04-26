Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, liglerin başlaması konusunda kararın alınması durumunda 2 Mayıs'ta idmanlara başlayacaklarını söyledi. Liglerin şu haliyle tesciline karşı olduğunu tekrarlayan Vural, "Takımlar kötü halde. Bu işin bir de ekonomik boyutu var. Kulüplerin yaşaması için liglerin oynanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

6 HAFTA BİZE YETER

Liglerin başlamasıyla ilgili yapılan planlama hakkında konuşan Vural, "12 Haziran'da başlayacak şekilde hazırlanacağız. Diğer kulüpler gibi çocuklarımız aynı şehirde yaşamıyor. 1 Mayıs'ta hepsini kentte toplayacağız. "Tamam başlayın" denilirse, 2 Mayıs'ta başlarız biz idmanlara. 6 haftalık süre kalacak lig başlayana kadar ve bu da yeterli bir süre" diye konuştu.