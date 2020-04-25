Kocaeli 54 oldu!
Süper Lig'de yer aldığı dönemlerde 4 büyük kulübün korkulu rüyası olan Kocaelispor, 54. kuruluş yılını kutluyor.
Süper Lig'de yer aldığı dönemlerde 4 büyük kulübün korkulu rüyası olan Kocaelispor, 54. kuruluş yılını kutluyor. Kulübün başkanvekili Murat Barış, "Önce 2. Lig'e, daha sonra da basamakları her yıl çıkarak Süper Lig'e, hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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