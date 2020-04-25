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25 Nisan 2020, Cumartesi
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54 oldu!

Kocaeli 54 oldu!

Süper Lig'de yer aldığı dönemlerde 4 büyük kulübün korkulu rüyası olan Kocaelispor, 54. kuruluş yılını kutluyor.

'de yer aldığı dönemlerde 4 büyük kulübün korkulu rüyası olan Kocaelispor, 54. kuruluş yılını kutluyor. Kulübün başkanvekili Murat Barış, "Önce 2. Lig'e, daha sonra da basamakları her yıl çıkarak Süper Lig'e, hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

  1. 25.4.2020
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