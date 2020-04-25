Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu liglerin oynanacağına inanıyor
TFF 1. Lig takımlarından Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu yaptığı açıklamada, corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin bu sezon seyircisiz de olsa oynanacağına inandığını söyledi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen maçların oynanacağı inancında olduklarını söyledi.
Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, corona virüsü salgınının etkisini göstermeye başladığı andan itibaren tüm önlemlerin en üst seviyede alındığını dile getirdi.
Salgında Türkiye'nin iyi bir sınav verdiğini aktaran Ekmekçioğlu, liglerin ne zaman başlayacağı konusunda yapılan görüşmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile devamlı görüşüyoruz. Liglerin oynanacağı konusunda hepimiz hemfikiriz. Avrupa'da da olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Yine bu süreçte bazı ülkelerin ligleri şu anki haliyle tescil etmeyi düşünmesi UEFA tarafından tepkiyle karşılandı. Bu demek oluyor ki ligler bir şekilde oynanacak. Bilim Kurulu, TFF Yönetim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve kulüplerle görüşmeler sürüyor. Haziran başı veya ortasında ligler oynanacak gibi gözüküyor. Öncelikli olarak tabii ki insan sağlığı geliyor. O yüzden maçların seyircili mi seyircisiz mi oynanacağı konuşuluyor. Galiba bu sezon seyircisiz tamamlanacak ama liglerin oynanacağı konusunda inancımız tam.
"HEDEFİMİZ KESİNLİKLE SÜPER LİG"
TFF 1. Lig'de bu sezonki yarışın çok heyecanlı geçtiğine ve takımlar arasında puan farkının az olduğuna değinen Ekmekçioğlu, "Kalan 6 maçta her an her şey olabilir. Liglere ara verilmeden önce çok iyi bir hava yakalamıştık. Kalan 6 maçın hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Hedefimiz kesinlikle Süper Lig. Süper Lig'e çıkıp, kulübümüzü eski günlere döndürmek istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.
Ekmekçioğlu, Alsancak Stadı inşaatının sürdüğünü ve gelecek sezon maçlarını burada oynamayı hedeflediklerini bildirdi.
Takımın önemli golcülerinden Marco Paixao'nun durumuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Ekmekçioğlu, oyuncunun takımda kalacağına inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi.
- 25.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu liglerin oynanacağına inanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.