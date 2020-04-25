Gençlere yer yok

Altay'da altyapıdan yetişen isimler formaya hasret kaldı. 9 maçla en fazla şans bulan Cenk Özkacar, son 6 haftada kulübeyi mesken tuttu. Kutay, ligde 1 kez bile forma şansı bulamazken; Kazımcan 1 maçta oynadı. Diğer isimler ise kiralık olarak gönderildi.