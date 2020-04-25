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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Es-Es’ten teşekkür

Es-Es’ten teşekkür

, vefat eden 20 yaşındaki oyuncusu 'ün acısını paylaşanlara teşekkür etti.

, vefat eden 20 yaşındaki oyuncusu 'ün acısını paylaşanlara teşekkür etti. Es-Es, "Evladımız Kaan'ı kaybettiğimiz acı günümüz ve sonrasında acımızı paylaşan herkese sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarız" açıklamasını yaptı.

  1. 25.4.2020
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