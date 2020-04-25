Es-Es’ten teşekkür

Eskişehirspor, trafik kazasında vefat eden 20 yaşındaki oyuncusu Kaan Öztürk'ün acısını paylaşanlara teşekkür etti. Es-Es, "Evladımız Kaan'ı kaybettiğimiz acı günümüz ve sonrasında acımızı paylaşan herkese sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarız" açıklamasını yaptı.