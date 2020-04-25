Es-Es’ten teşekkür
Eskişehirspor, trafik kazasında vefat eden 20 yaşındaki oyuncusu Kaan Öztürk'ün acısını paylaşanlara teşekkür etti.
Eskişehirspor, trafik kazasında vefat eden 20 yaşındaki oyuncusu Kaan Öztürk'ün acısını paylaşanlara teşekkür etti. Es-Es, "Evladımız Kaan'ı kaybettiğimiz acı günümüz ve sonrasında acımızı paylaşan herkese sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarız" açıklamasını yaptı.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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