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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Menemenspor’da Muhammed iyileşiyor

Menemenspor’da Muhammed iyileşiyor

Menemen'de sol diz çapraz bağları kopan Doğan iyileşmeye başladı.

Menemen'de sol diz çapraz bağları kopan Doğan iyileşmeye başladı. 24 yaşındaki futbolcu, "Yaşadığım sakatlık beni çok üzmüştü. Ancak toparlanıyorum. Psikolojik olarak da daha iyi durumdayım. Güçlü şekilde döneceğim" dedi.
  1. 15.4.2020
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