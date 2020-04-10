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10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Eskişehirspor'a ağır ceza! Boffin...

'a yasağı geldi!

Eskişehirspor'a transfer yasağı geldi!

, eski kalecisi Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve kulübe -6 puan silme cezası ile 2 dönem yasağı getirildiğini duyurdu.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden zor günler geçiriyor. Kırmızı-siyahlı ekip eski oyuncusu Ruud Boffin'e olan borcu nedeniyle -6 puan silme cezası ile 2 dönem yasağı cezası aldı.

Eskişehirspor'un yaptığı açıklama şu şekilde;
Eski oyuncularımızdan Boffin'in geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerimiz kendisine sunduğumuz ödeme planlarına rağmen olumlu sonuç vermemiştir. Kulübümüze -6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı federasyon tarafından tebliğ edilmiştir.

  1. 10.04.2020
  2. Güncelleme: 10.04.2020 18:27
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