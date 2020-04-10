Eskişehirspor'a transfer yasağı geldi!
Eskişehirspor, eski kalecisi Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve kulübe -6 puan silme cezası ile 2 dönem transfer yasağı getirildiğini duyurdu.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor zor günler geçiriyor. Kırmızı-siyahlı ekip eski oyuncusu Ruud Boffin'e olan borcu nedeniyle -6 puan silme cezası ile 2 dönem transfer yasağı cezası aldı.
Eskişehirspor'un yaptığı açıklama şu şekilde;
Eski oyuncularımızdan Boffin'in geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerimiz kendisine sunduğumuz ödeme planlarına rağmen olumlu sonuç vermemiştir. Kulübümüze -6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı federasyon tarafından tebliğ edilmiştir.
- 10.04.2020
- Güncelleme: 10.04.2020 18:27
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